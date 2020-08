Stockhorn BE

Mann seit Monaten vermisst – wurde nun sein Rucksack gefunden?

Seit November 2019 wird in der Region Oberstocken/Stockhorn ein Berggänger vermisst. Nun könnte sein Rucksack gefunden worden sein. Der Finder ist bislang allerdings unbekannt.

Der Berner hatte offenbar eine Bergtour in der Stockhorn-Region unternommen.

Es war der 11. November 2019, als bei der Kantonspolizei die Vermisstenanzeige zu einem im Kanton Bern wohnhaften Mann einging. Unverzüglich wurden erste Umfeldabklärungen getätigt. Als der Polizei zwei Tage später ein Auto gemeldet wurde, das seit längerer Zeit auf einem Parkplatz in Oberstocken (Gemeinde Stocken-Höfen) steht, war der Fall relativ klar: Der Vermisste musste sich auf eine Bergtour in der Stockhorn-Region begeben haben.

Die Suchaktionen in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten gestalteten sich indes aufwendig: Das steile und unwegsame Gelände, das weite und meist bewaldete Einzugsgebiet sowie der einsetzende Schneefall erschwerten den Hundeführern, Gebirgsspezialisten und Drohnenpiloten die Arbeit. So blieb die Suche nach dem Vermissten letztlich erfolglos. Aus den parallel getätigten Ermittlungen ergab sich ebenfalls keine konkrete Spur. Hinweise auf ein Delikt liegen laut der Polizei keine vor.

Ein Rucksack, ein Schuh und ein Handy

Ende Juli 2020 eröffnete sich unverhofft ein neuer Ermittlungsansatz: Durch eine Drittperson wurde der Kapo zugetragen, dass ein bislang unbekannter Berggänger auf dem Weg vom undere Baach via Bärewang in Richtung Lindetal jüngst offenbar einen beschädigten blauen Rucksack, einen Schuh und ein Mobiltelefon auf einem wenig begangenen Wanderweg gefunden habe. «Es besteht die Möglichkeit, dass es sich dabei um Gegenstände des vermissten Mannes handeln könnte», schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung vom Dienstag.