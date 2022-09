Japan : Mann setzt sich nahe Büro des Ministerpräsidenten selbst in Brand

In Japan hat ein Mann sich am Mittwoch in der Nähe des Büros von Ministerpräsident Fumio Kishida selbst in Brand gesetzt. Der Mann habe sich angezündet, nachdem er der Polizei gesagt habe, er sei gegen die Pläne eines Staatsbegräbnisses für den ermordeten ehemaligen Regierungschef Shinzo Abe, berichtete der Sender TV Asahi. Weder die Polizei noch das Büro des Ministerpräsidenten wollten den Vorfall zunächst kommentieren.