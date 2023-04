Mann sitzt zu lange auf der Toilette: Das führt zu Streit

«Das ist absurdes Verhalten. Ich verstehe nicht, wieso das so viele Männer machen. Was ist so verdammt reizvoll daran, auf der Toilette zu sitzen?», schreibt eine Frau.

Laut der 40-Jährigen braucht ihr Partner nur wenige Minuten, um sein Geschäft zu verrichten – der Rest sei «Me-Time». Da es in der Wohnung mehrere Zimmer gebe, in welchen er sich problemlos zurückziehen könnte, habe sie dafür aber kein Verständnis. Als sie ihren Mann kürzlich darum gebeten habe, seine Sitzungsdauer auf zehn Minuten zu limitieren, habe er schroff reagiert : «Er sagte, ich sei ein A****loch, weil ich versuche, seine Zeit im Badezimmer zu kontrollieren.»

Reddit-Userinnen finden den Mann egoistisch

Die Geschichte schlägt Wellen. Auf Reddit gibt es dazu über 1700 Kommentare. Bei den Userinnen kommt der Ehemann schlecht weg. Viele betiteln ihn als respektlos und egoistisch. «Das ist absurdes Verhalten. Ich verstehe nicht, wieso das so viele Männer machen. Was ist so verdammt reizvoll daran, auf der Toilette zu sitzen?» Andere berichten von ähnlichen Situationen.

«Vor allem Väter sitzen manchmal länger als nötig auf dem WC»

Dass ein solches Verhalten aber auch zu Konflikten führen könne, sei klar: «Wenn verschiedene Personen den gleichen Ort beanspruchen, ihn aber nicht gleichzeitig nutzen können, liegt ein klassischer Nutzungskonflikt vor. Da helfen nur Absprachen und Kompromisse.» Es gelte, in einem ruhigen Moment Regeln zu definieren, die allen Beteiligten einleuchten würden, so Theunert. «Dabei dürfte sich klären, dass die Regel ‹Wer zuerst kommt, darf sitzen bleiben, so lange er will› nicht praktikabel ist – zumindest nicht in dringenden Fällen.»