Mann aus dem Sarganserland soll beim Babysitten Kleinkind missbraucht haben

Ein junger Mann steht am Donnerstag vor Gericht, weil er sexuelle Handlungen an einem zweijährigen Kind vollzogen haben soll. Zudem werden ihm weitere Delikte wie Drogenhandel vorgeworfen.

Ein heute 21-jähriger Mann steht am Donnerstag in Mels SG vor Gericht. Für eine ganze Liste von Delikten muss sich der Mann aus dem Sarganserland verantworten. Besonders schwer wiegt der Vorwurf der sexuellen Handlungen mit einem damals zweijährigen Kind.

Im Jahr 2019 hätte der Mann auf das Kleinkind aufpassen sollen. Er hatte zuvor Kokain und Marihuana konsumiert. Im Verlaufe des Abends soll er mehrfach sexuelle Handlungen mit dem Zweijährigen vollzogen haben, die detailliert in der Anklageschrift beschrieben werden. So soll er den Zweijährigen mehrmals aufgefordert haben, seinem Geschlechtsteil ein «Küssli» zu geben. Zudem forderte er das Kind auf, ihn an intimen Stellen zu streicheln. Mit seinen Handlungen habe der Mann auch den Tatbestand der Schändung erfüllt.

Kurz darauf wurde er verhaftet. Bei der Durchsuchung seiner Mobiltelefone wurden auch mehrere Videos mit verbotener Pornografie und übertriebenen Gewaltdarstellungen gefunden.

Sexuelle Handlungen mit Kindern StGB 187 Im Schweizer Strafgesetzbuch unter Artikel 187 heisst es: 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vor­nimmt, es zu einer solchen Handlung verleitet oder es in eine sexuelle Handlung einbezieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. 2. Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwi­schen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt. 3. Hat der Täter zur Zeit der Tat oder der ersten Tathandlung das 20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt und liegen besondere Um­stände vor oder ist die verletzte Person mit ihm die Ehe oder eine eingetragene Partnerschaft eingegangen, so kann die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen. 4. Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei min­de­s­tens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Frei­heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

Mehrere Jahre mit Drogen gedealt

Zum Vorwurf der sexuellen Handlungen mit Kindern kommen auch Körperverletzung und mehrfache Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Jahr 2018 kam es bei einem Schulfest zu einer verbalen Auseinandersetzung mit zwei weiteren Personen. Der Mann schlug zuerst den Ersten, der unverletzt blieb. Der zweiten Person schlug er mit der Hand direkt auf die Nase, was zu einem Nasenbeinbruch führte. Das Opfer musste sich anschliessend operieren lassen.

In einem Zeitraum von mehreren Jahren soll der Beschuldigte weiter knapp 1,4 Kilogramm Marihuana gekauft und die Hälfte davon konsumiert haben, manchmal mehrmals täglich. Den Rest habe er an mehrere Personen weiterverkauft, die zum Teil minderjährig waren. Nebst Marihuana verkaufte der Beschuldigte in einer Instanz auch Amphetamine und kaufte für den Eigenkonsum Speed und Kokain. Die Körperverletzung sowie ein Teil der Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz sind mittlerweile verjährt.

Sein Graskonsum wurde ihm aber auf der Strasse zum Verhängnis, als er bekifft ein Fahrverbotsschild missachtete und somit auch gegen das Strassenverkehrsgesetz verstiess.

Gefängnisstrafe gefordert

In einem psychiatrischen Gutachten wurde beim Beschuldigten eine Persönlichkeitsakzentuierung festgestellt, was aber nicht als psychische Störung kategorisiert wird. Laut dem Gutachten soll der Beschuldigte in eine ambulante psychiatrische Therapie machen, die nebst dem Strafvollzug laufen soll.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den Mann eine unbedingte Freiheitsstrafe von 42 Monaten, eine Busse von 600 Franken, eine vollzugsbegleitende Massnahme sowie ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

