Mann soll in St. Gallen eine Bekannte fünfeinhalb Stunden lang vergewaltigt haben

Ein Mann aus dem Kanton St. Gallen muss sich am Dienstag vor dem Kreisgericht St. Gallen schweren Vorwürfen stellen. Eine Bekannte, ebenfalls aus dem Kanton St. Gallen, beschuldigt ihn, sie während über fünf Stunden vergewaltigt zu haben.

Die angebliche Tat ereignete sich im Februar 2021 in einem St. Galler Hotelzimmer, das eine Kollegin des Opfers bewohnte. Damals hatte die St. Gallerin ihrer Kollegin, die gesundheitlich angeschlagen war, helfen wollen. Ihretwegen blieb die Frau für einige Tage bei ihr und unterstützte sie. In dieser Zeit trafen die beiden Frauen zufällig den Beschuldigten an einer Bushaltestelle. Mit diesem hatte die St. Gallerin zuvor eine sexuelle Beziehung geführt.