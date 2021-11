St. Gallen – Mann springt auf Strasse, täuscht Krampfanfälle vor und bespuckt Sanitäter

Am Unteren Graben in St. Gallen sprang er immer wieder auf die Strasse.

Ein 32-jähriger Algerier sprang am frühen Freitagabend, kurz nach 18.30 Uhr, am Unteren Graben in St. Gallen immer wieder unvermittelt auf die Fahrbahn. Passanten und Passantinnen hielten ihn deshalb zurück, worauf er sich zu Boden fallen liess und einen Krampfanfall vortäuschte. Wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilt, avisierte ein Passant die Rettung. Als diese eintraf und sich um den Algerier kümmern wollte, spuckte er in Richtung der Sanitäter und Sanitäterinnen und versuchte sie zu treten.