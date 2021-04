Influencerin machte Fall publik - Mann steht wegen sexueller Nötigung von Morena Diaz vor Gericht

1 / 4 Mit einem Post sorgte Influencerin Morena Diaz vor gut einem Jahr für Schlagzeilen. Instagram / morenadiaz Sie berichtete, dass sie im Dezember 2018 vergewaltigt worden sei. Instagram / morenadiaz Nun kommt der Fall vor Gericht: Ihr Ex-Freund ist wegen sexueller Nötigung angeklagt. Instagram / morenadiaz

Darum gehts Body-Positivity-Star Morena Diaz machte vor einem Jahr publik, dass sie vergewaltigt worden sei.

Am Donnerstag steht ihr damaliger Kollege wegen sexueller Nötigung vor Gericht.

Ihm drohen bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe und ein Landesverweis.

«Ich wurde vergewaltigt und es tut immer noch weh» – mit diesen Worten sorgte Body-Positivity-Star Morena Diaz vor über einem Jahr für Schlagzeilen. Sie wirft einem damaligen Kollegen vor, dass er im Dezember 2018 über ihren Körper hinweg entschieden habe. «Mit keiner Faser meines Körpers wollte ich das, was er mir angetan hat, und mit keiner Faser meines Körpers konnte ich mich wehren», schrieb die ausgebildete Lehrerin damals auf Instagram.

Am Donnerstag kommt es vor dem Strafgericht Schwyz nun zum Prozess. Ein Italiener mit Jahrgang 1988 ist wegen sexueller Nötigung angeklagt, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Demnach stützt sich die Anklageschrift auf die Aussagen von Diaz. Der Mann habe sie am Abend gegen ihren Willen geküsst, an die Brüste gefasst und sei mit seinem Finger in sie eingedrungen.

«Weggedrückt und gestossen»

Sie habe versucht, ihn wegzudrücken, habe ihn an den Kopf gestossen und ihm gesagt, er solle aufhören, heisst es im Bericht. Er soll jedoch weitergemacht und erst später realisiert haben, dass sie es wirklich nicht wolle. Dann habe er von ihr abgelassen. Diaz hatte nach der Veröffentlichung des Vorfalls eine Anzeige gegen den damaligen Kollegen erstattet. «Was mir persönlich am meisten weh tut, ist, dass es jemand getan hat, dem ich vertraut habe», schrieb die 28-Jährige in ihrem Post.

Laut dem Artikel hat der Mann in der Einvernahme alles abgestritten und eine Gegenanzeige wegen falscher Anschuldigung, übler Nachrede und Verleumdung eingereicht. Für beide Personen gilt die Unschuldsvermutung. Sexuelle Nötigung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft werden. Zudem droht ein Landesverweis.

Mitgefühl und Hass auf Social Media

Auf Social Media erhielt die Influencerin nach ihrer Veröffentlichung viel Mitgefühl. «Du machst dich immer so stark für alle und es bricht mir das Herz, dass dir das passiert ist», heisst es in einem Kommentar. Doch ihr schwappte auch eine Hass-Welle entgegen. In einem Post berichtete sie darüber und betonte, dass es ihr nicht um Hetze gegen die Hass-Kommentierer geht.

Diaz hat laut eigener Aussage ihr Schweigen gebrochen, weil es kein Einzelfall sei. Sie wünschte sich für das Jahr 2020 mehr Bewusstsein für dieses Thema und schärfere Gesetze. «Opfer, egal ob Frau oder Mann, sollten ohne Scham und Angst zur Polizei gehen dürfen, um Anzeige zu erstatten.» Sie werde nicht aufhören, solange sie diese Stimme habe – «für mich, für unsere Schwestern, für unsere Töchter, Mütter und Freundinnen».

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online- und Einzelchatberatung für Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder