Gefährliches Manöver : Mann steigt auf Autozug zum Pinkeln aus und löst Notbremsung aus

Während der Fahrt auf dem Autozug «Syltshuttle» musste ein Lenker so dringend aufs WC, dass er aus seinem Wagen ausstieg. Beim lebensgefährlichen Manöver löste er eine Notbremsung aus.

Ein 50-jähriger Mann tat dies am Freitagabend trotzdem …

Wie auf den meisten Autozügen gilt auch auf dem sogenannten «Syltshuttle», der das Festland mit der friesischen Insel Sylt verbindet, für Passagiere während der Fahrt ein absolutes Aussteigeverbot. Zudem gilt aus Sicherheitsgründen eine Gurtentragepflicht. Doch bei einem 50-jährigen Mann war der Harndrang offenbar so stark geworden, dass er am Freitagabend um 19.15 Uhr vom Beifahrersitz eines Ford Transit kletterte und in voller Fahrt den Lieferwagen verliess, um sich Erleichterung zu verschaffen, wie die Polizei im norddeutschen Flensburg mitteilt.