Zürich Oerlikon : Mann steigt auf einen Baukran und hämmert mit einem Gegenstand

In Zürich Oerlikon ist am Montagabend ein Mann auf einen Baukran gestiegen. Die Umstände sind noch unklar. Die Polizei will zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Ein Mann ist in Zürich Oerlikon auf einen Kran gestiegen und hämmert dort mit einem Gegenstand. 20min

In Zürich-Oerlikon ist am Montagabend ein Mann auf einen Baukran gestiegen. Bilder von News-Scouts zeigen, dass der Mann offenbar ein Transparent oder ein weisses Tuch an den Kran angebracht hat. Der Vorfall ereignete sich unweit des Bahnhofs, sodass viele Personen Zeugen davon wurden.

«Die Feuerwehr hat versucht, mit einer Drehleiter zu dem Mann zu gelangen», sagt ein News-Scout zu 20 Minuten. «Sie hat aber die Übung wieder abbrechen müssen, weil die Leiter nicht bis ganz nach oben reicht», so der Leser weiter.



«Es war mega komisch», sagt eine weitere Leserin und erzählt, wie sie die Situation erlebt hat. «Ich kam am Bahnhof an und habe dort gesehen, dass die Feuerwehr und viele Menschen vor Ort waren. Der Mann ist hin und her gelaufen – dann begann er plötzlich mit einem Gegenstand zu hämmern. Andere Zeugen behaupten, er habe auch Gegenstände vom Kran hinuntergeschmissen. Ich selber konnte das jedoch nicht beobachten», so die Leserin weiter.



Ein Grossaufgebot von Polizei und Rettungskräften sind vor Ort. Die Stadtpolizei Zürich teilt auf Anfrage von 20 Minuten mit, dass man zu einem späteren Zeitpunkt informieren wolle.

1 / 4 Ein Mann ist am Montagabend in Zürich Oerlikon auf einen Kran gestiegen. 20min/News-Scout Der Vorfall ereignete sich mitten im Zentrum. 20min/News-Scout Die Baustelle befindet sich direkt beim Bahnhof. 20min/News-Scout

Update folgt…

Erinnerungen an tödlichen Sturz werden wach

In der Nacht auf den Sonntag stürzte ein Mann im Zürcher Kreis 9 in den Tod. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen der ausgerückten Rettungskräfte der Stadtpolizei Zürich und Schutz und Rettung Zürich konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war der Mann von einem Baukran gestürzt.



Wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Zürich heisst, sind die Umstände und Hintergründe unklar und werden nun durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität, das Institut für Rechtsmedizin und die Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sowie der Stadtpolizei Zürich beigezogen.



Personen, die Angaben zum geschilderten Fall beim Baustellenbereich, welcher anliegend an der Badenerstrasse und zwischen Schneeglöggli-/ und Campanellaweg liegt, machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Tel. 058 648 48 48, zu melden.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!