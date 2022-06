Badeunfall: Mann steigt vom Boot ins Wasser und geht unter

Ein paar Stunden später kam es dann in Chevroux VD zu einem weiteren Badeunfall. Laut der Polizei musste eine 65-jährige Frau in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden.

Am Freitagmittag wurde der Einsatzzentrale gemeldet, dass sich zwischen Villeneuve VD und Le Bouveret VS ein Badeunfall ereignet hat. Ein im Kanton Wallis wohnhafter Schweizer (74) war zum Schwimmen aus seinem Boot in den Genfersee gestiegen und dabei untergegangen. Wie die Kantonspolizei Waadt am Samstag mitteilte, konnte der Mann trotz intensiver Suche noch nicht gefunden werden.