Basel: Mann stellt Dieb und wird ebenfalls verhaftet

In der Klybeckstrasse stellte ein Lieferwagen-Chauffeur einen Dieb, der in sein Fahrzeug eingedrungen war und seine Sachen durchwühlte. Er stellte ihn aber nicht nur zur Rede, sondern schlug ihn auch gleich krankenhausreif.

Am Sonntag war es in der Klybeckstrasse in Basel-Stadt gegen 21.20 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Zum Streit kam es, als der 42-jährige Fahrer eines Lieferwagens zu seinem Auto zurückgekehrt war und auf einen 20-jährigen Fremden gestossen ist, der gerade seinen Wagen durchwühlte.