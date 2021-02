Potentieller Serien-Einbrecher : Mann stellt fliehenden Einbrecher

Am frühen Freitagmorgen kam es im solothurnischen Wolfwil zu einem Einbruch. Der Dieb versuchte zu fliehen, wurde jedoch vom Bewohner der Liegenschaft verfolgt und gestellt.

Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Wolfwil meldete der Kantonspolizei Solothurn am Freitagmorgen, dass bei ihnen soeben eingebrochen wurde und der Täter geflüchtet sei. Kurze Zeit später meldete sich die Frau erneut und gab bekannt, dass der Einbrecher durch ihren Mann und eine Drittperson nach kurzer Flucht angehalten werde konnte. Der 33-jährige Einbrecher wurde daraufhin von der Polizei festgenommen. «Die Polizei wird nun abklären, ob dieser Mann allenfalls für weitere Straftaten in Frage kommt», sagt Kapo-Sprecher Bruno Gribi. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden der Kantonspolizei Solothurn aus der Gemeinde Wolfwil nämlich noch mindestens fünf weitere Einbruchdiebstähle gemeldet.