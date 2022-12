Mann sticht in Zürich 15 Mal auf Kollegen ein – 12 Jahre Landesverweis

Ein Dominikaner griff 2019 an der Zürcher Langstrasse einen Bekannten mit einem Messer an. Nun muss er wegen versuchten Mordes für zehn Jahre ins Gefängnis.

1 / 4 Der Mann stach unvermittelt mit einem Messer in den Hals und weitere 14 Mal auf den Körper eines Kollegen ein. Tamedia/Ela Çelik Das Bezirksgericht Zürich hat den Beschuldigten wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt und ihn für zwölf Jahre des Landes verwiesen. 20min/hoh Gegen das Urteil ging der Mann in Berufung. 20min/hoh

Darum gehts Ein Dominikaner soll vor drei Jahren an der Zürcher Langstrasse einem Bekannten in den Hals gestochen und ihm 14 Messerstiche in den Körper versetzt haben.

Das Bezirksgericht Zürich hat den Beschuldigten wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt und ihn für zwölf Jahre des Landes verwiesen.

Sein Anwalt forderte einen Freispruch vom Vorwurf des versuchten Mordes, es habe sich um einfache Körperverletzung gehandelt.

Das Obergericht bestätigte am Dienstag das Urteil der Vorinstanz.

Der heute 33-jährige Dominikaner hat in der Nacht auf den 1. Dezember 2019 mit vier Lateinamerikanern im Nachtlub El Presidente an der Langstrasse gefeiert und viel getrunken – das Opfer hatte 2,3 Promille Blutalkohol intus. Gegen sechs Uhr in der Früh wechselte die Gruppe zur nahen Sanny Bar. Vor dem Lokal dirigierte der Beschuldigte laut Anklageschrift einen der Begleiter zum Hintereingang und stach unvermittelt mit einem Messer in dessen Hals und weitere 14 Mal auf den Körper ein. Dann stahl er dem Opfer eine Halskette aus Gold, ein Armband und eine Sonnenbrille im Wert von 4200 Franken. Die Tatwaffe blieb unauffindbar. Vermutlicher Grund der Attacke: Der Dominikaner war der Meinung, dass ihm das Opfer Geld aus dem Drogenhandel schulde.

Er floh am gleichen Abend mit dem Flugzeug nach Spanien. Der 33-Jährige wohnte dort und hat eine Bar geführt und als Coiffeur gearbeitet. Als er zwei Wochen später von Spanien nach Paris flog, verhaftete ihn die französische Polizei aufgrund eines internationalen Haftbefehls und lieferte ihn in die Schweiz aus. Der Täter ist nicht vorbestraft und hielt sich nur für den Barbesuch in Zürich auf. Er kam aber regelmässig in den Kanton Luzern zu seiner Partnerin und dem gemeinsamen Sohn.

800 Euro für Getränke bezahlt

Am Prozess vor Obergericht vom Dienstag bestritt der Dominikaner die Vorwürfe: «Im Gegenteil, das Opfer und ein Kollege haben mich ausgeraubt, ich habe mich mit einer am Boden liegenden Glasscherbe nur gewehrt.» Er habe an diesem Abend 6000 Euro bei sich gehabt und die Getränke in der Höhe von 800 Euro im Nachtclub El Presidente bezahlt. «Ich bin ein grosszügiger Mensch», betonte er.

Der Richter zitierte einen Zeugen, der gesehen hat, wie der Beschuldigte auf das Opfer einstach und sagte: «Dafür bin ich gekommen.» Laut einem Rechtsmediziner sind die Verletzungen nicht in einem Gerangel verübt worden, beim Opfer würden Abwehrverletzungen fehlen. Eine Glasscherbe oder eine abgebrochene Flasche kommen als Tatwaffe nicht infrage.

«Solch eine dilettantische Tat macht keinen Sinn»

Der Anwalt des Beschuldigten verlangte eine Verurteilung wegen einfacher Körperverletzung und eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten. «Es macht keinen Sinn, dass mein Mandant zuerst für die ganze Gruppe die Zeche im Nachtclub bezahlt hat und dann das Opfer dilettantisch niedersticht.» Sein Mandant sei freizulassen und für die dreijährige Haft zu entschädigen. Der Dominikaner war vom Bezirksgericht Zürich im Dezember 2021 wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und einer zwölfjährigen Landesverweisung verurteilt worden. Gegen das Urteil ging er in Berufung.

Demgegenüber forderte die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und eine Landesverweisung von 15 Jahren. «Der Beschuldigte hat aus nichtigem Grund auf das Opfer eingestochen. Es war ein Mordversuch.» Am späten Abend fällte das Obergericht das Urteil. Es sprach den Beschuldigten wie schon das Bezirksgericht Zürich im letzten Dezember des versuchten Mordes schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und einen Landesverweis von zwölf Jahren. «15 Messerstiche für eine blosse Verteidigung, sind nicht plausibel», begründete der Richter das Urteil. «Es war ein niederträchtiges Vorgehen für einen nichtigen Anlass. Die Tat wurde mit grosser Grausamkeit durchgeführt», sagte der Richter.