Zürich: Amerikaner sticht an Tramhaltestelle mit Messer auf 23-Jährigen ein

Ein 38-jähriger Mann griff am Mittwoch unvermittelt zwei Personen an.

Brutaler Angriff aus dem Nichts: Ein 38-jähriger Amerikaner griff am Mittwochvormittag gegen 9.45 Uhr mit einem Messer unvermittelt einen 23-jährigen Mann an der Hardturmstrasse im Bereich der VBZ-Tramhaltestelle Fischerweg im Kreis 5 an. Das Opfer, das durch die Stichwaffe am Oberkörper verletzt wurde, wurde von Schutz & Rettung Zürich umgehend ins Spital gebracht, wo es notoperiert werden musste. Der Täter flüchtete.