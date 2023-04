Birsfelden BL: Mann sticht auf Frau (40) ein und verletzt sie schwer 

Am Birsstegweg verletzte ein Mann (44) eine Frau schwer. Er wurde festgenommen, die 40-Jährige wurde in ein Spital gebracht.

Am Montagvormittag kam es am Birsstegweg in Birsfelden BL zu einer Gewalttat.

In einem Mehrfamilienhaus kam es am Birsstegweg in Birsfelden BL am Montag kurz nach 6.30 Uhr zu einer «verbalen Auseinandersetzung» zwischen einer weiblichen und einer männlichen Person, so die Mitteilung der Baselbieter Polizei. Der 44-jährige Mann stach dann mit einem stichwaffenähnlichen Gegenstand auf die Frau ein, heisst es weiter.