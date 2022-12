Luzern: Mann sticht Opfer wegen Zigaretten nieder und geht dann Kebab essen

Wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und Sachbeschädigung hat das Luzerner Kriminalgericht einen heute 22-jährigen Mann schuldig gesprochen. Grund für die Verurteilung war eine Auseinandersetzung im Mai 2020, an deren Beginn eine Schachtel Zigaretten stand. So wollte der damals 20-Jährige in einem Restaurant an der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke an einem Automaten eine Packung Zigaretten kaufen. Er steckte ein Zehner-Nötli in den Automaten, doch dieser habe keine Zigaretten ausgespuckt.