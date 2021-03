Im Kandertal BE soll der 63-Jährige zwei Männer in eine Schlucht gestossen haben.

Nachdem Anfang November 2019 in der Region Kiental ein Mann von einem Bekannten mutmasslich in eine Schlucht gestossen worden ist und dabei überlebte, fand die Polizei auch Parallelen zu einem Todesfall vom Mai 2019. Die Polizei verhaftete einen 63-Jährigen.

18-Jähriger tot aufgefunden

Am 5. November 2019 traf ein Autofahrer auf einen verletzten, durchnässten Mann (heute 29) unterhalb der Griesalp in Kiental. Er sagte, er sei von einem Mann in ein Tobel gestossen worden. Er sei mit ihm unterwegs gewesen, um Vermessungen durchzuführen. Unvermittelt sei er von diesem Bekannten in die dortige Schlucht gestossen worden und stürzte darauf einige Meter in die Tiefe. Beim Sturz wurde der Mann verletzt, konnte sich aber auf einen Felsvorsprung retten, wo er die Nacht über ausharrte. Am nächsten Morgen gelang es ihm schliesslich, aus der Schlucht zu klettern und den vorbeifahrenden Autolenker um Hilfe zu bitten.