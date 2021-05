Rabius GR - Mann stirbt bei Frontalkollision, Beifahrerin schwer verletzt

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Rabius im Kanton Graubünden in der Nähe von Disentis eine Frontalkollision zwischen zwei Autos. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Dabei starb ein 53-jähriger Mann, seine gleichaltrige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die drei Personen im anderen Auto wurden leicht verletzt.