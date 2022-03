Tragödie am Ben Nevis : Mann stirbt bei Kletterunfall – 17 Retter geraten selbst in Bergnot

Am Mittwoch kam es am 1345 Meter hohen Ben Nevis in Schottland zu einer Tragödie: Ein Teilnehmer einer Bergsteigergruppe stürzte tödlich ab. Beim Bergungsversuch kamen anschliessend 17 Retter in Bergnot und benötigten selbst Hilfe.

1 / 6 Die Bedingungen am Ben Nevis waren am Dienstag besonders harsch. Facebook/ Lochaber Mountain Rescue Team Zwei Mitglieder einer Rettungskolonne wurden selbst verletzt. Facebook/ Lochaber Mountain Rescue Team Die Bergretter mussten sich selbst grossen Gefahren aussetzen. Facebook/ Lochaber Mountain Rescue Team

Darum gehts In der vergangenen Woche gab es am Ben Nevis in Schottland drei Bergtote, ein vierter Alpinist wird seit Samstag vermisst.

Bei der Bergung eines tödlich verunglückten Bergsteigers gerieten insgesamt 17 Helfer selbst in Not und mussten gerettet werden.

Spezialisten mahnen Alpinisten dringend, sich richtig auszurüsten, und warnen vor den Gefahren der Berge.

Während des Abstiegs vom Ben Nevis, dem mit 1345 Metern höchsten Berg von Grossbritannien, war am Dienstag ein 28-jähriger Berggänger offenbar ausgerutscht und rund 300 Meter in den Tod gestürzt. Der junge Mann war Teil einer Gruppe, die die Tour in «grimmigen» Bedingungen und vereistem Untergrund beenden musste.

Rasch wurde aus Edinburgh eine zwölfköpfige Rettungscrew der Armee, die von fünf zivilen Alpinisten verstärkt wurde, zur Bergung des Verunglückten gestartet. Allerdings gerieten auch diese in den unwirtlichen Bedingungen in Not und blieben am Berg stecken.

An die 40 weitere Retter des Lochaber Mountain Rescue Team mussten aus Prestwick und Inverness zu ihrer Hilfe ausrücken, Rettungshelikopter der Küstenwache stiegen ebenfalls auf. In einer rund acht Stunden dauernden Rettungsaktion, im Lauf derer zwei weitere Bergsteiger (27 und 29) verletzt wurden, konnten alle Personen vom Berg gerettet werden. Einige wurden ausgeflogen, andere konnten in Sicherheit geleitet werden.

«Die Schneefelder dort sind ziemlich tödlich»

«Es waren klassische alpine Verhältnisse» beschreibt Donald Paterson vom Lochaber-Team, «frühlingshaft im Tal, aber oben im Schnee eisig kalt und hart. Dort sind Steigeisen und ein Eispickel unerlässlich – und die Kenntnis, diese richtig zu verwenden.» Als die Nacht hereinbrach seien die Bedingungen noch schwieriger geworden – und die Ausrüstung der Gruppe habe zu wünschen übrig gelassen.

Wie Brian Bathurst, stv. Teamleader des Glencoe-Rettungsteams, der «Daily Mail» erklärte, waren die Bedingungen «grimmig»: Die Schneefelder seien eisig und «ziemlich tödlich» – ein Rutscher reiche aus und man stürze «einen weiten Weg» ab. Zur Zeit des Unglücks hätten auch starke Winde geherrscht. «Die Helikoptercrews haben einen fantastischen Job gemacht.»

Die Bergrettung in den schottischen Highlands teilte mit, sie habe in den vergangenen fünf Tagen zwölf Notrufe erhalten – bei drei davon habe es Todesfälle gegeben. 26 Personen wurden gerettet. Alle der tödlichen Unfälle hätten sich innerhalb einer Woche ereignet. Noch immer wird im Gebiet ein 43 Jahre alter Mann vermisst, der am Samstag eine Tour beim 1107 Meter hohen Stob Coire Nam Beith unternommen hatte. Trotz intensiver Suche durch mehreren Rettungsteams, Polizei und Royal Air Force konnte er nicht gefunden werden. Bloss der Spaniel, der den Mann begleitete, konnte lebend geborgen werden.

