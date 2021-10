Beim Absturz einer Seilbahngondel am Berg Ještěd in Tschechien ist eine Person ums Leben gekommen. Die Passagiere einer zweiten Gondel beobachteten den Unfall. Sie müssen nun psychologisch betreut werden.

Unglück am Berg Ještěd : Mann stirbt bei Seilbahn-Absturz in Tschechien

1 / 4 Am 31. Oktober 2021 ereignete sich ein Seilbahn-Unglück in Tschechien. Eine Person ist ums Leben gekommen. Screenshot Twitter/mdm_dronepilot Eine Gondel löste sich auf dem Rückweg vom 1000 Meter hohen Berg Ještěd vom Seil und stürzte aus rund 30 Metern ab. Screenshot Twitter/mdm_dronepilot Der Berg ist eine grosse Touristenattraktion. Im vergangenen Jahr transportierte die Bahn mehr als 200’000 Passagiere zum Gipfel des Berges. Screenshot Twitter/mdm_dronepilot

Darum gehts Am Sonntag löste sich eine Gondel auf dem Rückweg vom Berg Ještěd in Tschechien vom Seil.

Die Gondel stürzte dabei 30 Meter in die Tiefe.

Das Unglück erinnert an das Seilbahn-Unglück am Monte Mottarone vergangenen Mai.

Bei einem Seilbahnunglück am Berg Ještěd im Norden Tschechiens ist am Sonntag eine Person ums Leben gekommen. Die Gondel habe sich auf dem Rückweg vom 1000 Meter hohen Berg vom Seil gelöst und sei aus rund 30 Metern abgestürzt, teilte ein Sprecher des Rettungsdienstes im tschechischen Fernsehsender CT mit.

Beim Todesopfer handelt es sich um den Seilbahnfahrer, wie das Portal «Blesk» berichtet. Passagiere seien zu dem Zeitpunkt nicht an Bord gewesen. In einer anderen Kabine habe es 14 Menschen gegeben, sie konnten nach Angaben der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht werden. Die zweite Gondel war in der Nähe der Talstation stecken geblieben.

Unfall einen Tag vor geplanten Wartungsarbeiten

Die unverletzten Passagiere mussten allerdings psychologisch betreut werden, da sie «den Sturz der Seilbahn beobachtet hatten», wie der Sprecher des Rettungsdienstes, Michael Georgiev, sagte. Auch ein Angestellter beim Bodenpersonal der Seilbahn musste aufgrund des Schocks für eine ärztliche Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Die Seilbahn hätte laut Berichten des tschechischen Fernsehens am 1. November für Wartungsarbeiten geschlossen werden sollen. Im vergangenen Jahr transportierte die Bahn mehr als 200’000 Passagiere zum Gipfel des Berges. Es war der erste derartige Vorfall seit Inbetriebnahme der Ještěd-Seilbahn im Jahr 1933. Die Ursachen des Absturzes werden derzeit noch untersucht.

Gondel wird kommende Woche vom Monte Mottarone abtransportiert

Der Vorfall vom Sonntag erinnert an das Seilbahn-Unglück am Monte Mottarone in Norditalien. Die Gondel mit 15 Menschen an Bord war am Pfingstsonntag kurz vor der Bergstation in die Tiefe gestürzt, weil das Zugseil riss. Eigentlich hätten die Notbremsen das Unglück verhindern sollen, doch diese waren durch Klammern blockiert und konnten deshalb nicht am Tragseil greifen. Sie sollen zuvor den laufenden Betrieb gestört haben. Die Gondel rauschte talwärts, sprang aus der Aufhängung und krachte in ein Waldstück.

Vom 3. bis 5. November wollen die Behörden die Unglücksgondel vom Berghang schaffen. Der Abtransport sei per Helikopter geplant, hiess es von der Feuerwehr auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Entscheidend dafür sei das Wetter. Seit etwa Mitte Oktober bereiteten die Rettungskräfte den Transport an dem Berg westlich des Lago Maggiore vor. Mit Kettensägen fällten sie Bäume an dem bewaldeten Hang, sicherten die Gondel mit einem Gerüst und trennten die Kabine von der Gehänge-Konstruktion. Die Kabine zerlegten sie in kleinere Teile.

Beim Unglück im Mai starben 14 Menschen, nur der kleine Eitan Biran (5) aus Israel überlebte. Er verlor beim Unfall seine Eltern, seinen kleinen Bruder und seine Urgrosseltern. Später kam er bei seiner Tante in Pavia unter. Zwischen ihr und der Verwandtschaft in Israel entbrannte ein Sorgerechtsstreit, in dem der Grossvater den Jungen nach Israel holte. Ein Gericht dort entschied kürzlich: Eitan solle wieder nach Italien.