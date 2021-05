Buchs SG - Mann stirbt durch Feuer in seiner Wohnung

Fläsch GR, 10.05.2021: In der Nacht auf Montag fuhr ein 51-jähriger Töfffahrer aus Liechtenstein von der St. Luzisteig in Richtung Balzers. Er kollidierte mit der Festungsmauer. Armeeangehörige fanden den Mann bewusstlos am Boden liegen. Ein Ambulanzteam konnte bei ihm nur noch den Tod feststellen.

Passanten stellten am Mittwochmorgen Rauch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ilgenstrasse in Buchs SG fest. Sie alarmierten die Kantonale Notrufzentrale. Die örtliche Feuerwehr rückte aus und begann mit den Löscharbeiten. «Eine Bewohnerin konnte sich selbstständig ins Freie retten und meldete, dass eine ältere Bewohnerin ihre Wohnung nicht selbständig verlassen könnte», so die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Die ältere Frau musste evakuiert werden, blieb aber unverletzt.