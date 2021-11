Deutschland – Mann stirbt im Flugzeug nach Hamburg – er war mit Corona infiziert

Ein 51-jähriger Mann verstarb in einem Charter-Flugzeug der türkischen Pegasus Airlines. Das aus Istanbul kommende Flugzeug landete am 25. Oktober am Hamburger Flughafen. Dort stellte man fest, dass einer der Fluggäste nicht mehr am Leben war, wie das «Hamburger Abendblatt» berichtet. Angeblich befürchteten die Angestellten zunächst sogar, dass der Mann bereits tot an Bord gebracht worden sein könnte.