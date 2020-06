vor 59min

Mann stirbt nach Gasexplosion

Am Mittwochnachmittag ist oberhalb von Arvigo GR ein 77-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Der Mann muss am Abend zuvor bei einer Gasexplosion so schwer verletzt worden sein, dass er daran verstarb.

Eine Angehörige vermisste den 77-Jährigen und veranlasste am Mittwochnachmittag, dass eine Bekannte bei dem Maiensäss, einer ausgebauten Alphütte, des Mannes nach den Rechten schaut. Die Frau, die in der gleichen Maiensäss-Siedlung oberhalb Arvigo GR wohnt, fand den Mann leblos auf und alarmierte die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Die Rettungskräfte stiessen auf ein leicht beschädigtes Maiensäss, welches nach den Gasmessungen der Feuerwehr Calanca betreten werden konnte.