Belgien Mann stirbt nach Polizeieinsatz – Polizistin zeigt Hitlergruss

Videoaufnahmen aus einem Gefängnis zeigen, wie Polizisten in Belgien einen Mann minutenlang auf seine Pritsche drücken. Eine Polizistin zeigt währenddessen den Hitlergruss. Der Mann stirbt später im Spital.

Der Inhaftierte, ein damals 38-jähriger Slowake namens Jozef Chovanec, verstarb später im Spital – offiziellen Angaben zufolge an einem Herzinfarkt. Das Video zeigt auch, wie herbeigerufene Sanitäter ihn noch in der Zelle zu reanimieren versuchen. Der Vorfall ereignete sich bereits im Februar 2018 . Erst jetzt wurden von der belgischen Zeitung «Het Laatste Nieuws» die Aufnahmen veröffentlicht.

Witwe zieht Parallele zu George Floyd

«Het Laatste Nieuws» sprach mit der Witwe. Sie kommt wie ihr verstorbener Mann aus der Slowakei. Sie zieht eine Parallele zum Tod von George Floyd. Dieser starb während eines Polizeieinsatzes in den USA, als ihm ein Polizist minutenlang das Knie in den Nacken drückte und ihm so die Luft abschnürte «Bei den Videos von der Verhaftung des Amerikaners George Floyd dachte ich sofort: Mein Mann starb auf die gleiche Weise», so die Witwe Henrieta Chovancova.