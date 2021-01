Ein Autofahrer (73) war unterwegs in Richtung Arth und prallte dort frontal in eine Strassenlampe.

Auf der Gotthardstrasse in Arth ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen.

Gegen 18 Uhr war ein Autofahrer (73) am Dienstag in Arth SZ unterwegs auf der Gotthardstrasse in Richtung Oberarth, als sein Auto frontal in eine Strassenlampe prallte. «Passanten nahmen ihn aus dem Auto und begannen sofort mit der Reanimation», teilte die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mit. Trotz der Hilfe durch die Passanten und der Erstversorgung durch den Rettungsdienst verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.