Zumholz: Mann stirbt nach Sturz durch Vordach auf Baustelle

Dort sei er durch eine Eternitplatte gebrochen und zehn Meter in die Tiefe gestürzt. (Symbolbild)

In der Gemeinde Zumholz ist es am Montagmorgen zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen.

Am Montag ging bei der Kantonspolizei Freiburg gegen zehn Uhr ein Notruf wegen eines Arbeitsunfalls in Zumholz ein. Laut ersten Erkenntnissen stürzte ein 57-jähriger Mann aus der Region, der sich aus noch unbekannten Gründen auf die Baustelle einer Halle begab, durch den Eternit des Vordaches circa zehn Meter in die Tiefe. Als Eternit wird der Faserzement der gleichnamigen Firma bezeichnet.