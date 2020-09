Der Mann, von dem nur bekannt ist, dass er als Bauarbeiter arbeitete, war in den Wochen vor seinem plötzlichen Tod von den roten Fruchtschnecken auf die Lakritzschnecken umgestiegen.

Der Herzstillstand kam plötzlich: Der Amerikaner aus dem US-Bundesstaat Massachusetts befand sich gerade in einem Fast-Food-Restaurant, als er plötzlich keine Luft mehr bekam und zusammenbrach. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmassnahmen verstarb der 54-Jährige, der sich zu Lebzeiten als gesund bezeichnet hatte, am nächsten Tag.

Und das war er auch, wie sich bei der Untersuchung des Leichnams im Massachusetts General Hospital herausstellte. Es war seine Schwäche für Bärendreck, die sein Herz hatte zu schlagen aufhören liess. So berichten es die verantwortlichen Mediziner im «New England Journal of Medicine». Erst Wochen zuvor hatte der Mann, so berichtet es TheGuardian.com, von fruchtigen Weingummi-Schnecken auf Lakritz-Schnecken gewechselt.