Basel SBB: Mann stösst 19-Jährigen bei Streit in Bahnhof auf Gleis 

Am Samstag um circa 3.10 Uhr hat ein 34-jähriger Mann einen 19-Jährigen im Bahnhof SBB verletzt, so die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag. Die Sanität brachte den Verletzten zur Abklärung ins Spital. Die SBB Transportpolizei konnte den Tatverdächtigen anhalten, woraufhin ihn die Kantonspolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft festnahm.