Täter in Radolfzell gefasst - Mann streckt SBB-Mitarbeiter im Zug mit Faustschlägen nieder

Der Angreifer flüchtete am Bahnhof Radolfzell aus dem Zug.

Am Dienstag kam es gegen 11.30 Uhr in einem Zug der SBB, der von Konstanz nach Radolfzell unterwegs war, zu einem gewalttätigen Zwischenfall. Ein Mann griff einen Mitarbeiter des Bahnunternehmens tätlich an und streckte ihn mit mehreren Faustschlägen nieder.