Thailand : Ex-Polizist stürmt Kinderkrippe und tötet 31 Menschen und sich selbst

Der Täter schoss in der Kindertagesstätte in der nördlichen Provinz Nong Bua Lamphu um sich und nahm sich anschliessend selbst das Leben. Unter den Opfern befinden sich mindestens 23 Kinder.

Während der Flucht in einem weissen Pick-Up verlor der Täter seinen Frontspoiler.

Bei dem mutmasslichen Täter handelt es isch um einen früheren Polizisten. Nach den Schüssen in der Kindertagesstätte tötete er sich selbst.

Der Ex-Polizist eröffnete in der Kindertagesstätte in der Provinz Nong Bua Lamphu das Feuer.

Bei einem Angriff auf eine Kindertagesstätte im Norden Thailands sind nach Polizeiangaben mindestens 30 Menschen getötet worden, darunter zahlreiche Kinder. Ein mit einem Messer und Schusswaffen bewaffneter Mann stürmte laut Polizei am Donnerstag eine Kindertagesstätte in Na Klang in der nördlichen Provinz Nong Bua Lamphu und schoss um sich, bevor er die Flucht ergriff.