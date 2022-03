Fehraltorf ZH  - Mann stürzt acht Meter tief von Dach und verletzt sich schwer

In Fehraltorf kam es am Mittwoch zu einem Unfall.

Ein 45 Jahre alter Mann war am Mittwoch kurz nach 10 Uhr mit Sanierungsarbeiten auf dem Dach eines Industriegebäudes in Fehraltorf ZH beschäftigt. Laut der Kantonspolizei Zürich stürzte er ungefähr acht Meter in die Tiefe. Beim Aufprall am Boden zog er sich schwere Verletzungen zu.