Am Matterhorn hat ein Spanier nach einem Absturz aus 4200 Metern stundenlang und über Nacht an einem Seil gehangen. Trotz Sichtung durch die Rettungscrew hätten Windverhältnisse und Nebel eine Bergung am Samstagabend zunächst nicht zugelassen, wie Air Zermatt am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt.