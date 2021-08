Obfelden ZH - Mann stürzt mit Segway auf Kiesweg und stirbt

Am Sonntag erlag er im Spital seinen Verletzungen.

Ein 68-jähriger Mann stürzte in Obfelden ZH mit einem Segway.

Ein 68-jähriger Mann fuhr am Samstagabend mit einem Segway auf einem Kiesweg in Obfelden ZH. Gegen 18.30 Uhr stürzte der Lenker aus noch nicht geklärten Gründen und blieb mit schweren Kopfverletzungen liegen, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.