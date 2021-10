Brienz BE : Mann stürzt auf Wanderung felsigen Abhang hinunter – tot

In Brienz ist ein Mann beim Wandern schwer verunglückt. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des verunfallten Mannes feststellen. Der Unfallhergang wird untersucht.

Der Mann war vom Brienzer Rothorn (Bild) in Richtung Tannhorn unterwegs, als er tödlich verunglückte.

Der Berner Kantonspolizei wurde am Samstagmorgen gemeldet, dass in Brienz ein Wanderer abgestürzt und schwer verunfallt sei. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Betroffene gemeinsam mit einer Begleitperson vom Brienzer Rothorn in Richtung Tannhorn unterwegs, als er auf Höhe des Briefehörnli zu Fall kam und einen steilen felsigen Abhang hinunterstürzte.