A1 bei Bern: Mann stürzt aus Heissluftballon und stirbt

Der Heissluftballon landete anschliessend in Hinterkappelen BE.

Am Sonntagmorgen musste die Autobahn A1 bei Bern rund drei Stunden lang gesperrt werden. Grund dafür war, dass ein Mann auf die Autobahn gestürzt und gestorben war. Der Alarm bei der Kantonspolizei Bern ging um ca. 6.50 Uhr ein. Die ausgerückten Rettungskräfte fanden ihn vor Ort, konnten aber nur noch seinen Tod feststellen.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war der Mann in einem Heissluftballon unterwegs, als er aus dem Korb direkt auf die Autobahn stürzte.

Autobahn gesperrt; Heissluftballon konnte landen

Um die Arbeiten vor Ort zu ermöglichen, musste die Autobahn zwischen dem Forsthaus und Neufeld in Fahrtrichtung Zürich bis zirka zehn Uhr komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Der Pilot konnte den Heissluftballon mit den sechs weiteren Passagieren in der Nähe landen. Das Care Team des Kantons Bern wurde aufgeboten, um die Betroffenen zu unterstützen. Wie ein News-Scout berichtet, landete der Ballon in Hinterkappelen BE mitten im Dorf.