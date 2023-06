Mann stürzt in Pontresina 50 Meter in die Tiefe und stirbt

Am Mittwochmittag ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, wonach bei einem Steinmännchen auf dem Gipfel des Munt Pers bei Pontresina GR ein Rucksack und Wanderstöcke abgelegt sind. Weiter wurde gemeldet, dass unweit davon im steilen Gelände noch ein Mobiltelefon sowie ein Cap lägen.

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilt, ging kurz eine Meldung ein, dass ein japanischer Tourist seinen Kollegen vermisse. Aufgrund dieser Meldungen führte die Rega einen Suchflug im Gebiet durch und konnte im unwegsamen, steilen Gelände, auf rund 3150 Metern über Meer, eine leblose Person auffinden.

Fünfzig Meter in die Tiefe gestürzt

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei hatten sich die beiden Männer kurz oberhalb der Diavolezza Bergbahn getrennt. Der 74-Jährige müsse sich im Anschluss alleine in Richtung Munt Pers aufgemacht haben. Beim Steinmännchen des Gipfels, am Fundort seiner persönlichen Gegenstände, muss der Japaner in steilem Gelände rund fünfzig Meter abgestürzt sein.