Buchs SG - Mann stürzt bei Streit und stirbt – Polizei nimmt 26-Jährigen fest

In der Nacht auf Samstag kam es an der Technikumstrasse in Buchs SG zwischen einem in der Region wohnhaften Schweizer (59) und einem 26-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung. Dabei soll der 26-Jährige den 59-Jährigen geschlagen haben, worauf dieser stürzte. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, verstarb der 59-Jährige noch vor Ort.