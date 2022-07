Thüringen (D) : Mann stürzt beim Rasenmähen in ein Erdloch und stirbt

Im thüringischen Bad Sulza ist ein 62-jähriger Mann in ein mehrere Meter tiefes Erdloch gefallen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der Mann fiel mit seinem Mäher in ein Erdloch, …

Wie das bis zu sechs Meter tiefe und im Durchmesser ein Meter grosse Loch entstand, in das der Mann fiel, war noch nicht abschliessend geklärt, wie ein Polizeisprecher in Apolda am Dienstag sagte. Ein sogenannter Erdfall sei nicht ausgeschlossen. Experten des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz untersuchten den Vorfall.