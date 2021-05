Rettung mit über 20 Personen im Einsatz - Mann stürzt in 20 Meter tiefe Gletscherspalte

Am Sonntagmorgen stürzte ein Mann beim Aufstieg zum Tödi in eine Gletscherspalte, als eine Schneebrücke unter ihm einbrach.

Am Sonntagmorgen ereignete sich beim Aufstieg zum Tödi im Kanton Glarus ein schwerer Bergunfall, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus heisst. Mehrere Alpinisten befanden sich mit ihrem Skitourengänger im Aufstieg über den Bifertenfirn in Richtung Tödi. Als eine Schneebrücke unter dem Skitourengänger einbrach, fiel ein 43-jähriger Mann 15 bis 20 Meter tief in eine Gletscherspalte, teilte die Polizei mit. Die Rettungskräfte wurden sofort alarmiert und konnten den Verletzten aus der Spalte befreien. Er wurde ins Universitätsspital Zürich geflogen mit schweren Verletzungen. Der Unfallhergang wird nun untersucht. Bei der Rettung standen über 20 Personen im Einsatz, darunter die Alpine Rettung Glarnerland, die Rega, Heli Linth und die Polizei.