Schönenwerd SO : Mann stürzt in Klettergarten sieben Meter in die Tiefe

In einem Klettergarten in Schönenwerd SO stürzte am Samstagabend ein Mann rund sieben Meter in die Tiefe. Er wurde verletzt ins Spital geflogen.

1 / 3 Beim Klettern in Schönenwerd SO stürzte ein Mann sieben Meter in die Tiefe (Symbolbild). imago images / Gottfried Czepluch Ein Helikopter der Rega flog den mittelschwer verletzten Kletterer anschliessend in der Dunkelheit an der Rettungswinde aus dem steilen Gelände ins Spital. Rega «Einsätze mit der Rettungswinde in der Nacht sind besonders anspruchsvoll und komplex, weil es für die Crews schwieriger ist, in der Dunkelheit die Distanzen einzuschätzen und das Gelände zu lesen, was bei einem Rettungswindeneinsatz zentral ist», schreibt die Rega in ihrem Communiqué.

In einem Klettergarten in Schönenwerd SO ereignete sich am Samstagabend gegen 22 Uhr ein Unfall: Dabei stürzte ein 44-jähriger Mann rund sieben Meter in die Tiefe. Ein Helikopter der Rega flog den mittelschwer verletzten Kletterer anschliessend in der Dunkelheit an der Rettungswinde aus dem steilen Gelände ins Spital.

«Einsätze mit der Rettungswinde in der Nacht sind besonders anspruchsvoll und komplex, weil es für die Crews schwieriger ist, in der Dunkelheit die Distanzen einzuschätzen und das Gelände zu lesen, was bei einem Rettungswindeneinsatz zentral ist», schreibt die Rega in ihrem Communiqué. Um für solche Einsätze bestmöglich vorbereitet zu sein, würden die Crews den Einsatz der Rettungswinde in der Nacht regelmässig trainieren.

Ein Viertel der Einsätze bei Nacht Jeder vierte Helikoptereinsatz der Rega findet in der Nacht statt. Um ihre Dienste auch bei Dunkelheit erbringen zu können, setzt die Rega seit über 30 Jahren Nachtsichtgeräte ein. «Nachtsichtgeräte verstärken das Restlicht und sind beim Sichtflug eine wichtige Hilfe bei der Orientierung in der Nacht», schreibt die Rega. Seit Mitte April kämen zudem neue, eigens für die Bedürfnisse der Rega entwickelte Nachtsichtgeräte zum Einsatz.

