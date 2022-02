Nidau BE – Mann stürzt mit Bagger in Fluss

In Nidau im Kanton Bern ist ein Baggerführer am Donnerstag mit seinem Schreitbagger in die Zihl gefallen.

Ein Baggerführer wollte am Donnerstag seinen Schreitbagger auf ein Schiff in der Zihl fahren, als die Belegungspfosten, an welchen das Schiff befestigt war, abbrachen. Wie es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern heisst, schwenkte dadurch das Schiff aus. Der an Land und auf dem Schiff stehende Bagger glitt in der Folge ins Wasser.