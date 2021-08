Bönigen BE : Mann stürzt mit Gleitschirm ab und stirbt

In Bönigen bei Interlaken BE ist am Freitagabend ein Gleitschirmpilot (76) abgestürzt. Die Verletzungen, die er sich dabei zuzog, führten dazu, dass er später verstarb.

1 / 2 Der Mann wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Tio/ 20 minuti Bönigen liegt gleich bei Interlaken BE. Screenshot

Darum gehts Bei einem Gleitschirmabsturz verletzte sich ein Mann (76) schwer.

Er starb an den Folgen der Verletzungen.

Der Unfallhergang wird untersucht.

Am Freitag erreichte die Kantonspolizei Bern gegen 17.15 Uhr die Meldung, dass in Bönigen bei Interlaken ein Gleitschirm abgestürzt sei. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war der Gleitschirmpilot vom Startplatz Breitlauenen in der Gemeinde Gsteigwiler gestartet und in Richtung Interlaken geflogen, als er aus noch zu klärenden Gründen verunfallte.

Ein Passant konnte den Mann im Wiesland auffinden und leistete erste Hilfe, bis ein Team der Rega vor Ort eintraf, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagmittag mitteilte. Trotz umgehender medizinischer Versorgung verstarb der 76-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern wenig später aufgrund der schweren Verletzungen im Spital. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurden Ermittlungen eingeleitet.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!