Hasliberg BE: Mann stürzt mit Pistenfahrzeug 200 Meter in die Tiefe und stirbt

Der Unfall ereignete sich am Planplatten.

Kurz nach 15.20 Uhr am Montagnachmittag wurde die Berner Kantonspolizei über einen schweren Arbeitsunfall im Skigebiet Hasliberg informiert.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Mitarbeiter mit einem Pistenfahrzeug am Planplatten im Bereich Erzgrueben unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen stürzte das Pistenfahrzeug rund 200 Meter in die Tiefe in Richtung Rindermad, wie die Kantonspolizei mitteilt. Der 54-jährige Mann wurde dabei schwer verletzt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des im Kanton Bern wohnhaften Schweizers feststellen.