Ecublens FR : Mann stürzt mit Traktor 200 Meter weit eine Böschung hinunter – tot

Am Pfingstmontag kam es in Ecublens FR zu einem ein Arbeitsunfall. Der verunglückte Mann verstarb noch am Unfallort.

1 / 2 Der Unfall ereignete sich an der Route de Villangeaux in Ecublens FR. Google Maps Die Freiburger Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 20min/Matthias Spicher

Im freiburgischen Ecublens ereignete sich am späten Montagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall: Ein 56-jähriger Mann, der mit einem Traktor auf einem Feld landwirtschaftliche Arbeiten verrichtete, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte über 200 Meter weit eine Böschung hinunter und kam unterhalb dieser zum Stehen. Trotz der Intervention der Rettungskräfte und eines Wiederbelebungsversuchs verstarb der Mann noch am Unfallort, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilt. Der Unfallhergang wird ermittelt.

