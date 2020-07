Polizeimeldungen Ostschweiz

Mann stürzt mit Traktor 60 Meter Hang hinab

Am Samstagmittag ist es bei Pitasch zu einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Traktor gekommen. Ein Mann stürzte mit seinem Traktor einen Hang hinunter. Er wurde verletzt ins Spital geflogen.

Bivio GR, 17.7.2020: Bei Stalveder kam ein Auto in einer Kurve von der Strasse ab. Es stürzte dann auf die unterhalb verlaufende alte Kantonsstrasse und von da aus weiter in Richtung des Flusses Julia. Erst kurz vor dem Fluss wurde das Auto durch Bäume gestoppt. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden nur leicht verletzt und konnten das Auto selbständig verlassen. Das Auto erlitt Totalschaden.

Ein 64-jähriger Mann war am Samstagmittag bei Pitasch, im Gebiet Cabiena, mit seinem Traktor Carraro mit Heuen beschäftigt. Beim Retourfahren kam sein Fahrzeug auf dem abfallenden Wiesland plötzlich ins Rutschen. In der Folge stürzte dieses samt Lenker etwa 60 Meter einen steilen Abhang in ein Tobel hinunter, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.