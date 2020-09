In Zürich ist am Montag ein Velofahrer ums Leben gekommen.

Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, fuhr am Montag ein Mann auf einem Velo kurz vor 13 Uhr auf der Witikonerstrasse abwärts – in Richtung stadteinwärts. Im Bereich der Schlyfi kam er aus bisher unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich dabei schwer.