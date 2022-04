Nach Playoff-Spiel gegen Davos – Mann stürzt nach Lakers-Spiel von Brüstung 3 Meter in die Tiefe

Ein 43-jähriger Mann kletterte auf eine Brüstung, verlor das Gleichgewicht und stürzte rund drei Meter in die Tiefe.

Am Samstag fand in der SGKB-Arena ein Playoff-Spiel des SC Rapperswil-Jona Lakers gegen den HC Davos statt.

In der SGKB-Arena fand am Samstagabend das fünfte Playoff-Spiel des SC Rapperswil-Jona Lakers gegen den HC Davos statt. Schlussendlich gewann der HCD das Eishockey-Spiel mit 2:3. Nach Spielende, gegen 23.40 Uhr, stürzte ein 43-jähriger Zuschauer im Stadion rund drei Meter in die Tiefe.