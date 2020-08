Rapperswil-Jona SG

Mann stürzt unter anfahrenden Zug und wird schwer verletzt

Ein mutmasslich alkoholisierter Mann ist am Freitagabend in Rapperswil-Jona SG unter einen anfahrenden Zug gestürzt. Er verletzte sich schwer am linken Unterarm.