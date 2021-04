Gondelbahn in Charmey FR : Mann stürzt von Dach 14 Meter in die Tiefe und stirbt

Während Wartungsarbeiten an der Charmey-Gondelbahn im Kanton Freiburg ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Am Montagnachmittag wurden an der Charmey-Gondelbahn im Kanton Freiburg Wartungsarbeiten durchgeführt. Dabei kam es zu einem Unfall. Ein Mann stürzte vom Dach der Mittelstation der Gondelbahn 14 Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt. Die Gondel stand zu diesem Zeitpunkt still. Der Mann war auf der Stelle tot.