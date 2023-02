St. Niklaus VS: Mann verschwindet bei Suche nach seinen Ziegen

St. Niklaus VS : Mann sucht nach seinen Ziegen – und verschwindet selbst

Seit Samstagabend wird in St. Niklaus VS im Gebiet Blattbach ein Mann vermisst. Die Polizei hat eine grosse Suchaktion eingeleitet.

Dabei wurden am Abend Suchhunde eingesetzt und während der Nacht mehrere Suchflüge mit der Air Zermatt sowie mit einem Super Puma der Armee durchgeführt, wie die Polizei in ihrer Mitteilung vom Sonntagmittag schreibt. Ebenso wurde mit technischen Mitteln nach dem Telefon des Vermissten gesucht – bislang erfolglos. Unter der Leitung der Kantonspolizei wird in Zusammenarbeit mit der regionalen Rettungskolonne die Suche fortgesetzt.